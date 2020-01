Milan, Suso ai margini: si cerca l’affare. Resta viva la pista Roma-Under

Milan con la “grana”Suso…possibile scambio con la Roma per Under? E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it I cori della Curva, a fare da ombrello sotto la pioggia di fischi che si è abbattuta sopra Suso l’altra sera a San Siro, somigliano tanto alla stagione dello spagnolo: un solo gol e un paio di assist nel grigiore di un rendimento quasi sempre al di sotto delle aspettative. Nel giro di sei mesi Jesus si è ritrovato da punto di riferimento a escluso eccellente: il progetto tattico di Giampaolo, che ruotava attorno alla metamorfosi dello spagnolo da ala a trequartista, è naufragato dopo poche partite, e il passaggio al 4-4-2 con l’arrivo di Ibrahimovic ha definitivamente spinto Suso ai margini dei piani rossoneri. Le sue prestazioni, prima e dopo, hanno fatto il resto: ecco perché il nome dell’ex Liverpool resta sulla lista dei partenti.Il problema è trovare un acquirente pronto a investire: sul cartellino di Suso c’è una clausola da 40 milioni, ma il club è disposto a cederlo anche a un prezzo più basso, come del resto era accaduto in estate, quando Fiorentina e Roma avevano sondato il terreno. Proprio quella giallorossa rimane al momento la pista più percorribile, anche se l’arrivo di Politano nella Capitale ha raffreddato decisamente l’interesse della Roma: dalle parti di Trigoria Suso continua a piacere, ma la casella di esterno destro è già stata riempita e una eventuale trattativa per lo spagnolo potrà essere imbastita senza l’urgenza dei giorni scorsi. È probabile che Milan e Roma tornino sull’argomento, magari confrontandosi sulla base di uno scambio di prestiti con Under. L’attaccante turco portato in Italia tre anni fa da Monchi è affamato di rilancio e ha compiuto 22 anni a luglio: il suo profilo metterebbe d’accordo area tecnica e proprietà rossonera in un colpo solo.