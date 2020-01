Milan, sogno Champions? Pioli non è ancora soddisfatto

Il Milan ha ripreso decisamente quota nelle ultime settimane, con le tre vittorie consecutive (ultima delle quali quella di Brescia nel venerdì sera di campionato) che hanno riportato il Diavolo in zona Europa. Il sesto posto è stato momentaneamente riagguantato e addirittura il sogno proibito di tornare in Champions League non rappresenta più una chimera. Eppure dopo l’1-0 del Rigamonti, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha deciso di optare per il basso profilo.

“Questo non è stato un bellissimo Milan, ma un Milan vincente – ha sottolineato ai microfoni di ‘Sky Sport’ -. Possiamo giocare anche meglio di così, ma abbiamo messo in campo un grande atteggiamento e abbiamo imparato a soffrire. La mentalità deve restare questa, ma dal punto di vista tecnico e tattico dobbiamo fare ancora meglio“.

“Siamo soddisfatti degli ultimi risultati – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Ora dobbiamo dare ulteriore continuità al nostro periodo. Pensiamo solo alla prossima partita. Rispetto a quando siamo partiti siamo una squadra completamente diversa, ma stiamo ancora guarendo. La serie A continua a dimostrarci quanto sia difficile”.

Anche la partita di Brescia ha infatti dato qualche segnale in tal senso a Pioli: “Sia nel modo in cui scendiamo in campo che nell’atteggiamento che produciamo siamo cresciuti molto. Dobbiamo lavorare tanto e concentrarci sulle giocate. Ora però è il momento di pensare alla Coppa Italia“.

Impossibile non parlare di Ibrahimovic, ancora decisivo: “Per noi è un valore aggiunto, sia in campo che fuori. Tutta la squadra però è stata brava a invertire la rotta dopo la tremenda sconfitta di Bergamo”.

Chiusura, inevitabile, su Paquetà: “Avrei voluto portarlo con noi, ma non era sereno. Ho preferito non convocarlo solo per questo. Meglio allenarsi che esserci, ma in maniera passiva”.