Milan, si punta forte su un centrocampista: un big rischia grosso

Dopo Ibra,anche Mstic alla corte di Pioli?…Suso invece sempre piu’ a Rischio cessione!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha ridato al Milan quell’entusiasmo che pareva essere definitivamente svanito dopo il triste epilogo della prima parte di stagione, ma la società rossonera non vuole accontentarsi dello svedese. Nelle ultime ore, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Milan vicino a Nemanja Matic, centrocampista serbo attualmente in forza al Manchester United.Con Ibra già al vertice delle gerarchie dell’attacco rossonero e il centrocampo potenzialmente rinforzato con un giocatore dal fisico possente e dall’ottima tecnica individuale, il Milan sacrificherebbe uno dei giocatori più contestati degli ultimi tempi, lo spagnolo Suso, per il quale non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League.L’interesse per Matic non è mai stato un segreto e il 31enne di Sabac sarebbe ben contento di fare le valigie e lasciare i Red Devils, club con il quale non sta riuscendo più a giocare ai suoi livelli.Un nodo difficile da sciogliere, però, è quello dell’ingaggio: Matic attualmente percepisce 7 milioni a stagione, ma i rossoneri vorrebbero convincerlo ad abbassare le pretese in cambio delle chiavi del centrocampo rossonero, spesso parso in difficoltà nelle prime diciassette giornate di campionato.Ed è proprio nella mediana che Pioli proverà a mescolare le carte, soprattutto dopo le valutazioni fatte a seguito della disfatta di Bergamo contro l’Atalanta: Kessie scenderebbe nelle gerarchie con l’arrivo di Matic, sulla carta più adatto ad assistere Bennacer, e non è detto che anche l’ivoriano non faccia le valigie. In uscita c’è anche Paquetà, inseguito dal Paris Saint Germain.In attacco, invece, se Suso sembra destinato all’addio è ancora tutta da valutare la situazione che riguarda Piatek: il polacco rischia di scivolare anche dietro Leao nelle preferenze del tecnico Stefano Pioli, ma al momento non ci sono squadre disposte a sborsare 35 milioni per portarlo via da Milano.