Milan, Pioli: “Due errori hanno cambiato la partita. Sono arrabbiato con i miei”

Il tecnico rossonero analizza la sconfitta con l’Inter: “Il 2-0 per noi all’intervallo era sin poco e non è che loro ci abbiano preso a pallate nel secondo tempo, anzi… Ma se sbagli e regali due gol rovini tutto”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Perdere il derby dopo essere andati avanti di due gol, dominando un avversario con 19 punti in più per 45′ è frustrante. Stefano Pioli ha visto il suo Milan sprecare e poi cadere nel momento decisivo della partita. “Il 2-0 all’intervallo era fin poco per quello che avevamo mostrato – dice il tecnico rossonero -. Poi ci sono stati due episodi dove abbiamo sbagliato a cambiare l’inerzia. Due gol presi in pochissimi minuti, con nostre disattenzioni. Un peccato, penalizziamo una prestazione importante”. Il riferimento all’uno-due Brozovic-Vecino a inizio secondo tempo è ovvio.”Chiaro, dovevamo stare più attenti. L’Inter è una squadra esperta, sono più abituati di noi a giocare certe partite. Poi anche la fortuna: noi abbiamo preso due pali, non è che l’Inter nel secondo tempo ci ha preso a pallate, anzi. Sono però arrabbiato con i miei giocatori. Dovevamo rispettare le consegne in fase difensiva e ora parleremmo di un’altra partita”.Nei primi 45′ è stato un grande Milan. “È stato il miglior primo tempo della stagione, dobbiamo assolutamente ripartire da qui. La prestazione va analizzata bene, sono convinto delle qualità della mia squadra, ma certi errori cambiano le partite: non puoi lasciare Brozovic da solo al limite dell’area sul primo gol loro, non puoi sbagliare un fuorigioco sul taglio di Sanchez sul 2-2. E sì che poi abbiamo anche preso il palo al 90′ e sarebbe stato 3-3…”. Forse il difetto è stato avere paura di vincere, chiudendosi troppo presto. “Troppo bassi a inizio secondo tempo? Vero, ma non è che puoi essere aggressivo per 90′. Bastava fare attenzione negli episodi, non è che potessimo tenere l’Inter tutta la partita nella sua metà campo, era ovvio che loro sarebbero usciti, ma se non fai errori i gol non li prendi”.