Milan, per Rodriguez e Suso niente prestiti: Watford e Siviglia li devono acquistare

Rodriguez e Suso lasceranno il Milan…ma solo a titolo definitivo!Se ne prla in questo articolo pubblicato su Gazzetta .it L’arrivo di Ibrahimovic sommato alla crisi milanista di questa stagione non può non avere effetti sul mercato di gennaio. In entrata, ma anche in uscita.all’estero parlano di Rodriguez al Watford e Suso al Siviglia, ma al Milan le trattative non risultano. È vero che agli inglesi Rodriguez interessa, ma solo in prestito, mentre i rossoneri pensano unicamente a una cessione. Stessa situazione per Suso, che ha una clausola da 40 milioni: vendere e non prestare. Insomma, allo stato attuale l’interessamento dei club per i due rossoneri è una discreta base di partenza, ma per la chiusura la strada è ancora lunga.