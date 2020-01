Milan, nuovo nome di spicco per il mercato: vertice con l’agente

Giornata impegnativa a Casa Milan per Zvonimir Boban e Paolo Maldini, che hanno incontrato una serie di procuratori per stabilire le prossime mosse di mercato. Nel pomeriggio di mercoledì i due dirigenti rossoneri hanno avuto un colloquio con ​Agustin Jimenez, procuratore del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul e del trequartista del Racing Matias Zaracho.

Per De Paul si tratta di un ritorno di fiamma: i rossoneri avevano già monitorato in passato l’argentino, nel mirino anche dell’Inter. L’Udinese lo valuta 25 milioni di euro circa, un arrivo a gennaio è improbabile, ma la possibile cessione di Suso potrebbe aprire nuovi orizzonti per il Diavolo.

Boban e Maldini hanno incontrato anche Edorado Uram, agente di Lucas Paquetà, per parlare della situazione tecnica del giocatore che dopo il passaggio di Pioli al 4-4-2 non sembra trovare più spazio. In discussione una possibile cessione a gennaio, ma serve l’offerta giusta.

Finora il Paris Saint Germain si è limitato ad effettuare un sondaggio: il Milan lo valuta 35 milioni di euro. Nelle prossime ore si capirà se l’incontro ha sbloccato o meno la situazione del brasiliano.