Milan Napoli: Politano Incerto, Olivera e Meret tornano in gioco

Con l’avvicinarsi del cruciale scontro tra Milan e Napoli, le attenzioni si

concentrano non solo sulle tattiche di Walter Mazzarri ma anche sulle

condizioni fisiche dei giocatori. L’ultimo aggiornamento dall’infermeria

partenopea porta con sé buone e meno buone notizie.

Il principale punto di preoccupazione riguarda Matteo Politano, l’esterno

azzurro, che non ha preso parte all’allenamento di questa mattina a Castel

Volturno. La sua assenza ha innescato un’attenzione particolare da parte dello

staff medico del Napoli, che seguirà da vicino la situazione nelle prossime

giornate. Politano rimarrà sotto osservazione fino al prossimo fine settimana, e

solo allora verranno valutate le sue reali possibilità di scendere in campo contro

il Milan.

D’altra parte, si registra una buona notizia con il ritorno alla disponibilità di

Mathias Olivera e Alex Meret. I due azzurri hanno svolto la prima parte

dell’allenamento in gruppo, dimostrando di aver superato le rispettive

problematiche fisiche. La seconda parte dell’allenamento è stata

personalizzata, e entrambi saranno sottoposti a rivalutazione nei prossimi giorni

per determinare la loro idoneità a far parte della spedizione napoletana a

Milano.

L’inclusione di Olivera potrebbe portare un rinforzo importante nel reparto

difensivo, mentre il ritorno di Meret potrebbe offrire a Mazzarri un’alternativa

affidabile tra i pali. La presenza di entrambi dipenderà dalle loro risposte fisiche

nei giorni a venire.

Tuttavia, la nota meno positiva riguarda ancora Piotr Zielinski, che ha

continuato l’allenamento personalizzato oggi, confermando la sua

indisponibilità per la sfida contro il Milan.

Con l’incertezza su Politano e la speranza per il ritorno di Olivera e Meret, la

formazione del Napoli per la partita contro il Milan continua a essere un puzzle

che Mazzarri dovrà risolvere attentamente, considerando anche le dinamiche

tattiche e il momento di forma degli altri giocatori a disposizione. La sfida si

preannuncia avvincente e carica di emozioni, e la salute del contingente

azzurro sarà un elemento chiave per affrontare con successo il Milan in un

match cruciale per le ambizioni in campionato.

