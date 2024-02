Milan-Napoli: Napoli “Autolesionista”

Si può perdere in 50 modi differenti. Come De Rossi contro l’Inter oppure come Allegri la settimana prima.

Il primo giocando faccia a faccia, creando e rischiando oppure come chi si barrica e spera di tirare in porta per “miracolo”. Veniamo a stasera. Caos assoluto. Senza un senso logico. Zielinski? Non parliamone. Un calciatore buono per il campionato non per la Champions e già fuori da casa Napoli.

Ngonge al minuto 91.

Immagine simbolo, fuori Simeone dentro Raspadori.

Napoli autolesionista anzi Mazzarri, lo è.

La paura lo imbavaglia.

Riuscire a concedersi ad un “sufficiente” Milan con un organico al completo, con nuovi acquisti “offensivi” in panchina è atto di puro autolesionismo.

I 5 difensori del primo tempo, la sostituzione Raspadori – Simeone, il cambio modulo, il pseudo arrembaggio finale ma più ancora il costante messaggio alla squadra di “non prenderle”, è il riassunto di un allenatore, di una situazione e di una squadra autolesionista.

Mazzarri non è all’altezza per una squadra di vertice certamente non lo è per questo Napoli.

Non ha inciso. Non è riuscito e non può farlo.

Il carattere dell’uomo Mazzarri e della squadra sono assolutamente non congruenti.

Diciamolo fuori di ogni dubbio, il finale di gara non è coraggioso, è disperato.

Il Milan è in evidente difficoltà dal primo istante, le partite precedenti, con 2 gol incassati ogni domenica, dicono chi è in questo momento la squadra di Pioli. Il Napoli di Mazzarri riesce a perderla praticamente concedendosi.

Resta una profonda amarezza. L’amarezza che si ripete ad ogni gara. Poche parole, anzi nessuna.

De Laurentiis trovi il coraggio di ringraziare ed allontanare Mazzarri.

Il Tempo è finito.

