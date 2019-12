Milan-Ibra, appuntamento a dopo Natale. E spunta la pista Haaland

Discorso Ibra-Milan,dopo il Natale…ma piace Haaland del Salisburgo.lo si puo’ leggere in questyo articolo pubblicato su Gazzetta.it La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è destinata a prolungarsi dopo Natale. Ibra non ha intenzione di prendersi gioco della dirigenza rossonera: avesse deciso di declinare l’invito lo avrebbe già fatto sapere, per permettere a Maldini e Boban di dedicarsi ad altri obiettivi. Ma lo svedese è combattuto perché vuol essere sicuro di essere davvero utile alla causa rossonera, una cosa non scontata per un giocatore di 38 anni come lui. La sensazione, vista dalla parte dei dirigenti rossoneri, è che sia combattuto tra il Milan e il ritiro, ma su questo aspetto si registra un certo ottimismo. L’attesa prosegue senza che venga delineata una data di scadenza, anche se non si andrà molto oltre: sembra che il desiderio di Ibra sia passare il Natale in famiglia, pronto poi a rimettersi in gioco. Il Napoli si è tirato fuori, e anche il ritorno in Premier (all’Everton di Ancelotti) sembra improbabile: nel caso in cui andasse tutto bene, la partita buona per il ritorno sarebbe Milan-Sampdoria dell’Epifania, per la quale avrebbe anche il tempo necessario per rimettersi in forma.Più fredda la pista che porta a Erling Braut Haaland, altro attaccante della scuderia Raiola, giocatore rivelazione dell’ultima Champions con la maglia del Salisburgo. Sarebbe un investimento per il futuro, perfettamente in linea con i piani societari, ma la concorrenza scoraggia già in partenza.