Milan, Hertha Berlino in Italia per Piatek: in chiusura la trattativa di calciomercato

Dirigenti ed emissari del club tedesco sono in Italia, trattativa in fase avanzata: la fumata bianca potrebbe arrivare in serata per una cifra tra i 27 e i 28 milioni di euro. Nel frattempo anche Ricardo Rodriguez è a un passo dal PSV.L’Hertha Berlino è sempre più vicino a Krzysztof Piatek. Alcuni dirigenti ed emissari del club tedesco sono arrivati in Italia e hanno fatto tappa a Casa Milan presentando alla dirigenza rossonera una proposta da 27 milioni di euro più bonus per acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccane polacco classe 1995. L’operazione è in chiusura con l’accordo che potrebbe già arrivare nella serata di mercoledì. Piatek – 20 presenze e cinque gol tra Serie A e Coppa Italia fino a questo momento della stagione – non è più titolare nelle gerarchie di Pioli dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e per questo è pronto ad accettare il trasferimento in Germania. L’Hertha Berlino al momento occupa la tredicesima posizione in Bundesliga con 22 punti dopo 19 partite. Non solo Piatek, anche Ricardo Rodriguez è sempre più vicino a lasciare il Milan. Chiuso dall’esplosione di Theo Hernandez, il terzino svizzero è a un passo dal PSV. Si discute ancora sulla formula giusta, perché il Milan non vorrebbe cederlo in prestito ma a titolo definitivo.