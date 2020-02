Milan fermato dal Verona, pari anche in Atalanta-Genoa

La sfida di San Siro si chiude sull’1-1: Faraoni e Calhanoglu. Nel recupero esordio per Daniel Maldini. Gasperini deve accontentarsi di un punto: 2-2 contro la squadra di Nicola, in gol Toloi e Ilicic.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Milan costretto al pari dal Verona dopo tre vittorie di fila. La squadra di Pioli, oggi senza Ibrahimovic, passa in svantaggio con Faraoni e riprende il match già nel primo tempo grazie al calcio piazzato di Calhanoglu: nella ripresa Amrabat lascia l’Hellas in dieci, i rossoneri provano l’assalto finale ma il risultato non cambia più. Nei minuti di recupero da segnalare l’esordio di Daniel Maldini tra gli applausi di papà Paolo in tribuna: la dinastia delle leggende milaniste torna in Serie A. L’Atalanta non approfitta del ko esterno della Roma a Reggio Emilia e non va oltre il 2-2 contro il Genoa: Toloi apre, Criscito (su rigore) e Sanabria la ribaltano e Ilicic – sempre nei 45 minuti iniziali – trova la firma che “regala” un punto ai nerazzurri di Gasperini.