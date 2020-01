Milan con Piatek (e il lutto al braccio). Torino, tentazione Millico

A San Siro nella sfida dei quarti il polacco titolare come contro la Spal. Granata in emergenza, si è fermato anche Edera. In attacco potrebbe essere lanciato dall’inizio il giovane.Se ne parlamin questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Riecco Krzysztof Piatek. Ci sarà lui in attacco nel Milan che domani sera (ore 20.45, diretta tv su Rai 1) affronterà il Torino nella sfida secca dei quarti di Coppa Italia a San Siro. Mercoledì si giocherà Inter-Fiorentina, mentre sono già in semifinale la Juve (che la scorsa settimana ha battuto la Roma 3-1) e il Napoli (che ha superato la Lazio 1-0).Il Milan arriva a questa sfida sulla scia di quattro vittorie consecutive tra coppa (contro la Spal) e campionato (Cagliari, Udinese e Brescia). Un altro successo darebbe ai rossoneri un’ulteriore botta di autostima. Soprattutto, andare avanti in Coppa Italia permetterebbe alla squadra di Pioli di avere due strade a disposizione per accedere alla prossima Europa League. Intanto, la scelta di far giocare Piatek indica che Pioli vuole sfruttare tutte le cartucce a disposizione, almeno fino a quando non ci saranno novità dal mercato. Il polacco aveva già giocato per 90 minuti contro la Spal, segnando anche un gol, mentre nelle ultime tre partite di campionato è stato un semplice spettatore dalla panchina. Per ricordare Kobe Bryant e le altre vittime della tragedia di ieri sera i rossoneri scenderanno in campo col lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio. “Dobbiamo affrontare l’impegno con convinzione e determinazione – dice Stefano Pioli -. Partita importante, contro un avversario di tutto rispetto, ferito dall’ultimo risultato. Nella formazione ci sarà qualche cambio: saranno determinanti gli ultimi allenamenti per decidere l’undici iniziale. Rebic è tornato dalla sosta natalizia motivato e determinato ed è stato molto bravo a farsi trovare pronto. Mercato? Venerdì chiude, da sabato saremo quelli definitivi. Non saremo gli stessi da qui a sabato? Non lo so”.Nel Toro che deve riscattare il pesante 7-0 contro l’Atalanta si è fermato anche Edera mentre era in corso la partitella di rifinitura: un dolore al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Di conseguenza Walter Mazzarri ha un solo possibile cambio in avanti, vale a dire il giovane Millico. Oppure uno tra Verdi e (meno probabile) Berenguer se l’allenatore decidesse di lanciare Millico dall’inizio. Ci può stare, perché il ragazzino è entrato con il Sassuolo e con l’Atalanta, destando un’ottima impressione. Verdi invece non riesce a incidere. In difesa probabile turno di riposo per Djidji, se la giocano Bremer e Lyanco, i due brasiliani: atleticamente sta meglio Bremer perché Lyanco è reduce da un lungo stop per infortunio. A centrocampo uomini contatissimi, considerata la squalifica di Meité e il problema muscolare che affligge ancora Baselli. Però, rispetto a sabato tornano Rincon e Aina (Laxalt, l’ex, è destinato alla panchina). Ed arriva la diagnosi dell’infortunio di Edera: si tratta di borsite, sette giorni di riposo.