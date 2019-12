Mihajlovic tra ricordi ed emozioni: “Sono alla fine del tunnel, si vede il sole”

Sinisa Mihajlovic,racconta al sua “odissea”,e il tunnel ormai e quasi superato….Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Sinisa è Leggenda. Mihajlovic vince il Premio Leggenda ai Gazzetta Sports Awards, il Gran Galà della Rosea che ha premiato i migliori sportivi dell’anno. Sono le 21.45 quando l’allenatore del Bologna sale sul palco: cappello blu, giacca di velluto scuro e tanta emozione. In lui, ma anche tra la gente in platea che appena lo vede si alza in piedi e gli dedica un lungo e commosso applauso. Sinisa se lo prende, poi al solito sdrammatizza: “Guardate che così mi fate commuovere – dice -. Grazie mille, questo è un premio prestigioso. Mi fa onore e piacere. Un po’ di rischio c’è, ma ne vale la pena”.Mihajlovic viene accolto sul palco da Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport. E comincia il viaggio nei ricordi: “Tre momenti della mia carriera da calciatore? Ne dico 4. Il primo è il pallone di pelle comprato da mio padre, mi ricordo che ci mettevo la crema per ammorbidirlo. Poi la mia prima scarpa – usavo quelle da rugby – e quando ho vinto la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa: entrare nella storia del calcio slavo è stato fantastico. Il quarto momento è quando ho avuto la fortuna di giocare con Mancini tutte le partite: gli ho fatto fare un sacco di gol”. I momenti più belli da allenatore? “Ho cominciato a fare questo lavoro grazie a Mancini, una delle soddisfazioni più grandi è stata fare il c.t. della mia nazionale. Poi quando sono andato al Milan, o alla Sampdoria, ma anche a Bologna: lo scorso anno abbiamo fatto un mezzo miracolo”. Da 4 mesi e mezzo Mihajlovic ha scoperto di avere la leucemia: “Si vede il sole, siamo alla fine del tunnel.” Le prime parole sono confortanti, poi continua: “L’affetto ricevuto mi ha aiutato. Io non volevo fare l’eroe, affronto i problemi così. Non mi piace scappare. Ho continuato a fare il mio lavoro perché mi faceva sentire vivo. Non vedevo l’ora di vedere l’allenamento dei miei in diretta in tv dall’ospedale. Sono cose che mi tenevano in vita. Ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie Arianna, i miei figli. Le tifoserie, il mondo del calcio, ho sentito tutti vicino. Ringrazio tutti perché mi sono sentito in una grande famiglia. Mi sono sentito perciò in obbligo di far capire alle persone che non bisogna aver paura, ma aver voglia di combattere. Poi non è detto che tutti debbano affrontarla come lo faccio io, ma bisogna darsi piccoli obiettivi. Arianna è stata tutti i giorni con me. Ha dormito su una sedia”.A Miha viene poi mostrato un video messaggio della mamma Viktorija: “Lei ora viene, che mi deve far ingrassare un po'” dice Sinisa. “Rimpianti? Mio padre aveva il cancro e io non l’ho potuto abbracciare per l’ultima volta – si commuove -. Ora quando bevo la grappa ne prendo una per me e una per lui”. Poi seconda sorpresa di serata per Mihajlovic. È un video messaggio del fratello Drazen: “Sinisa, ti amiamo. Io cerco di essere alla tua altezza. Sono orgoglioso di te”. Sale poi sul palco Urbano Cairo per premiarlo. E Sinisa prende subito la parola: “Cairo è stato premuroso, gli sono stato molto grato. Mi ha chiamato diverse volte quando ha saputo della malattia, informandosi sui medici e le strutture. Non è una cosa da tutti. Ha mostrato di volermi bene”. Cairo: “Ti trovo benissimo. Hai sempre quella tua grande forza interiore. Sinisa è un grande esempio per tutti e lo fa in un modo bello. Tutte le persone che hanno un problema vorrebbero affrontarlo a viso aperto ed è bello che lui abbia detto di non avere meriti. È riuscito a riunire un po’ tutti”. Ma Miha lo interrompe: “Non ti preoccupare, adesso che ricomincio li ridivido”.