Mihajlovic lascia l’ospedale dopo la terapia antivirale. In panchina con la Roma?

Il tecnico rossoblu è stato dimesso questa mattina dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia. A breve si saprà se stasera sarà all’Olimpico.Se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Sorprendendo tutti, Sinisa Mihajlovic esce dal Sant’Orsola e stasera potrebbe essere in panchina a Roma accanto al suo Bologna. Ha avuto l’ok dai medici e ancora una volta può stupire tutti. “Il signor Mihajlovic – ecco quanto riporta il comunicato dell’ospedale che lo ha avuto in cura ancora una volta dal 27 gennaio scorso – è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”.Sì, buone notizie e solo in questi minuti si saprà se Sinisa viaggerà verso Roma: potrebbe quindi essere all’Olimpico per la partita di stasera e forse anche in panchina per tredicesima volta stagionale.