Migranti, sbarco a Nerano: accolti in 16

Iraq e Iran, questi i paesi di provenienza delle 16 persone, tutti giovani, che ieri sono sbarcati a Massa Lubrense, nella Baia di Nerano. Si tratta di 2 donne e 14 uomini. Poco dopo, oltre alle forze dell’ordine, sul posto si è recato un gruppo di abitanti che ha provveduto a rifocillare i migranti. La titolare di una salumeria (nella foto) ha aperto per l’occasione. L’identificazione dei 16 è avvenuta nel campo di calcio della locale parrocchia. Successivamente saranno sottoposti al test antiCovid e ospitati ospitati nel Palazzo Comunale di Massa Lubrense. Indagini sono in corso per accertare il motivo del loro arrivo.

A documentare l’episodio è stato Biagio Cioffi, del luogo, con foto e video postati su Fb.

https://www.facebook.com/biagio.cioffi.3/videos/3658852694137383