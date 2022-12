Mexico 1986 – Qatar 2022. Argentina 5.0

La scaramanzia è caratteristica esemplare e simbolica dei Paesi del Sud del mondo. I Latini amano affidarsi ai sogni premonitori, alla cabala, ai messaggi che vengono dal passato. È probabilmente la nostalgia che i Latini vivono. Una nostalgia che ha mescolato sapientemente le passioni ed i desideri.

Ora, prendendo spunto da uno spot pubblicitario che impazza in Argentina che “celebra” una serie infinita di coincidenze che metterebbero sullo stesso asse dei desideri, il mondiale di Maradona in Messico e quello di Messi in Qatar, riteniamo opportuno riportare un pizzico di “verità” ed offrirla ai lettori.

Le coincidenze sono decisamente forzate ma ciò che ci piace particolarmente è il desiderio di questo popolo di riprovare una gioia sociale.

L’Argentina ne ha un disperato bisogno.

In quella parte del mondo Diego non era e non è un calciatore tantomeno lo è Messi.

Piuttosto espressioni di una politica di emancipazione. Ripulire il viso e sedersi al tavolo dei potenti della terra.

Coincidenza, film, video, musiche, occhi lucidi, tutte componenti di un sogno e di un bisogno.

L’Argentina ha bisogno di questa coppa.

L’Argentina ne ha bisogno per chiudere col passato ed elaborare finalmente il lutto Maradona. Necessita di un nuovo corso, di un nuovo Leader maximo.

Diego va consegnato alla Storia con Valdano, Biliardo, l’ Inghilterra e la sua mano. Diego va lasciato riposare in pace. È tempo di Scaloni, Messi e la banda dei ragazzini terribili di questa Seleccion anno 2022.

Tempo di modernità.

Tempo di Qatar 2022 ed Argentina 5.0

