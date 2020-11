Meteo, allerta prolungata: chiusi parchi e cimiteri

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani domenica 22 novembre resteranno chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Questi i fenomeni attesi : Venti forti o localmente molto forti da Nord-Est con raffiche.Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità come già previsto, del resto, dalle attuali prescrizioni per la zona rossa.