Meteo, 48 ore di allerta: chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi

Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato ieri sera l’ordinanza per la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per i giorni 27 e 28 settembre 2020 e per la chiusura impianti sportivi per il giorno 27 settembre 2020 a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 25 settembre e a causa delle criticità previste.Nella parte dispositiva si legge :si legge per le giornate di domani domenica 27 settembre 2020 e dopodomani lunedì 28 settembre 2020, su tutto il territorio cittadino, la chiusura dei cimiteri, anche privati e dei parchi, nonché per la sola giornata di domani domenica 27 settembre 2020 la chiusura degli impianti sportivi, pubblici e privati, al cui interno e/o nelle cui aree pertinenziali insistono alberature.