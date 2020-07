Messi all’Inter: si può fare. Si farà. E sarà un beneficio per tutti

Il gruppo Suning non è fatto da sprovveduti. Se qualcuno ha pensato di utilizzare l’immagine di Messi proiettata sul Duomo non è stato per caso. Per altro senza un accordo con Messi non sarebbe stato possibile. Messi, con ogni probabilità sarà un giocatore dell’Inter il prossimo anno.

Un affare tecnico ed economico non da poco. Inutile discutere la valenza tecnica del calciatore. Che non è più quello di 10 anni fa, ma per la Serie A basta ed avanza. Un giocatore per altro che porterà solo benefici alle casse dell’Inter. Facile immaginare che il suo ingaggio verrà coperto con sponsorizzazioni cinesi. Un po’ qome ha fatto il PSG che ha preso Neymar a parametro 0, finanziando con una sponsorizzazione qatariota il pagamento della clausola al Barcellona.

Messi all’Inter sarà una testa di ariete per il ricchissimo mercato pubblicitario cinese.La società nerazzurra in questo modo potrà raggiungere s superare il fatturato della Juve.

Ma sarà un grande vantaggio per il calcio italiano. Che avrà una vetrina eccezionale. Ospitando allo stesso tempo Messi e CR7, che non sono più quelli di 10 anni fa. Che magari in questo momento non sono più neanche i migliori al mondo. Da sono i due giocatori dal maggior appeal mediatico. Se invece si litigare come scolaretti in Lega si accordano su come monetizzare al massimo questa cosa l’affare sarà per tutti. Soprattutto per l’Inter, sia ben chiaro. Ma a cascata qualcosa, e non poco, potrebbe arrivare a tutti