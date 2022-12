Messi ai rigori. Argentina avanti col cuore

Qatar 2022 per cuori forti. Elettricità a profusione ed emozioni di enorme intensità. Sarà notte di gran festa a Buenos Aires ed a Napoli. La più argentina delle città europee.

Quelli che hanno più volte detto che il mondiale è una manifestazione “inutile” e di gran perdita di tempo, sono soltanto degli imprenditori ciechi e tifosi mai sportivi.

Il pomeriggio Qatariota si è riempito di emozioni quanto spesso un intero campionato non riesce a dare.

Dopo la clamorosa sconfitta ai rigori del Brasile per mano della Croazia, in serata Messi e soci, dopo una battaglia finita anch’essa ai penalty, raggiungono la faticosa semifinale. Olanda di Van Gaal battuta ai rigori ma Olanda che era riuscita, pareggiando nel recupero, a ritornare sul 2-2 dopo esser stata sotto di due reti. Molina e Messi prima poi rimontati dalla doppietta di Weghrost.

Stava per materializzarsi un secondo giallo.

L’Argentina ha meritato. È più squadra. Più cuore e più organico. Il rigore decisivo lo batte il toro Martinez. La panchina di Scaloni è uno show. Una infinità di scelte. Dybala non ha visto il campo, Di Maria 10 minuti e non tira il rigore.

Argentina in semifinale ed Olanda a casa, il sunto di una serata da mille e più emozioni. Messi su tutti. Mai così vicino alla meta della vita. Mai cosi padrone del proprio destino.

Per qualche minuto terrorizzato dall’idea di tornare in patria come i brasiliani ma gli Argentini hanno saputo riorganizzare la testa. Non è cosa da poco, anzi.

Argentina avanti. Argentina – Croazia. Messi contro Modric.

Ritorno al futuro.

Barcellona – Real Madrid.

