Mertens via a gennaio? Il Dortmund ci prova. Amrabat e Rrahmani in entrata

Dries Mertens sempre piu’lontano da Napoli,mentre ci saranno due entrate dal mercato..E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’attività del Napoli sul mercato sta interessando anche la voce uscite. Dries Mertens, per esempio, sta riflettendo sul da farsi per il futuro. Aurelio De Laurentiis gli ha offerto il rinnovo del contratto, qualche mese, alle stesse cifre (4 milioni a stagione), ma lui non ha accettato, vorrebbe un aumento almeno di 500 mila all’anno, richiesta che il presidente non ha voluto nemmeno prendere in considerazione. E, dunque, per l’attaccante belga ci sarebbe la richiesta del Borussia Dortmund, che lo prenderebbe già a gennaio. Ma il giocatore non è convinto di lasciare Napoli prima di giugno e se dovesse farlo, però, preferirebbe andare all’estero e non in un altro club italiano.Nelle prossime ore si dovrebbe anche capire che cosa ha intenzione di fare Amrabat. Il centrocampista del Verona non ha ancora deciso se accettare o meno l’offerta del Napoli: 1,5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. L’agente è arrivato in Italia e dovrebbe avere contatti col Napoli anche se nella questione si è inserita pure l’Inter. In effetti, il Napoli vorrebbe chiudere l’operazione per giugno e col club veneto ha già raggiunto l’intesa: con 30 milioni di euro prenderebbe Amrabat e Rrahmani. Le due trattative, in ogni modo, non sono legate tra di loro, nel senso che se non dovesse andare a buon fine quella di Amrabat, si potrebbe chiudere comunque per Rrahmani.