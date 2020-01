Mertens: “Sto lavorando al massimo per tornare il prima possibile”

Mertens a lavoro….per il Monaco?Se ne scrive i questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’attaccante del Napoli, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio in merito all’infortunio.Dries Mertens è da circa un mese che non vede il campo. Il belga si è fermato il 30 dicembre a causa di un problema agli adduttori. L’attaccante non è ancora al top della forma e con ogni probabilità sarà assente contro la Juventus, match che si giocherà domenica. Nonostante ciò, il calciatore informa i tifosi che sta lavorando al massimo per ritornare quanto prima.