Mertens si cura in Belgio: niente Lazio. E il Napoli è sempre più lontano

Droies Mertens,si allontana sempre piu dal Napoli!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Doveva tornare l’8 dal Belgio invece arriverà il 15. Salta da un mercoledì all’altro il rientro a Castel Volturno di Dries Mertens e dunque anche la possibilità di vederlo in campo contro la Lazio sabato all’Olimpico e martedì prossimo al San Paolo contro il Perugia per gli ottavi di Coppa Italia. Nessun giallo, il giocatore ha avuto il nulla osta dal club e dall’allenatore. Però questo volersi curare ad Anversa da fisioterapisti di fiducia, sembra quasi voler stare a distanza dal Napoli e dalle situazioni complicate in casa azzurra.Non è un segreto che Mertens sia in scadenza di contratto col Napoli, abbia rifiutato al momento il biennale propostogli dal club e, per regolamento, con l’inizio dell’anno può trattare con altri club. Prevedere un suo futuro ancora a Napoli appare complicato, ma ci si augura che alla fine il rapporto possa chiudersi bene, visto che parliamo di 7 anni, oltre 300 partite giocate e 118 gol.Quelle 118 reti lo pongono al secondo posto nella classifica dei goleador di tutti i tempi in azzurro. Ha scavalcato persino Diego Armando Maradona e il cannoniere principe Marek Hamsik dista solo tre gol. Dries ha sempre sottolineato che ci terrebbe tanto a raggiungere questo record, per sé e per i napoletani con i quali continua ad avere un rapporto speciale. Vedremo se dopo queste cure ai flessori si sarà messo in forma per tornare a disposizione di Gattuso e provare a riprendere la via del gol.