Mertens: quanti messaggi dai tifosi di Napoli, Inter e Milan…

Ieri era il compleanno di Mertens, che ha spento 33 candeline. Come si legge sul Corriere dello Sport, i tifosi del Napoli hanno inondato di inviti a restare il profilo Instagram dell’attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno. Gli è arrivato un messaggio anche da un milanista: “Tanti auguri Dries, sarebbe bello vederti in rossonero anche se mi dispiacerebbe se la tua storia con il Napoli finisse”.

Il presidente De Laurentiis gli ha confezionato un’offerta biennale super, ma il Chelsea e l’Inter continuano a corteggiarlo senza sosta e con tante speranze rispetto agli altri (tipo il Milan): non è un caso, insomma, che ieri siano arrivati tanti messaggi di auguri anche dai tifosi nerazzurri e dei Blues.