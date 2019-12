Mertens, no al Borussia: vuole restare a Napoli. Ma ora deve trattare con ADL

Dries Mertens rifiuta il Dortmund…vuole il Napoli!Sae ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Dries Mertens ha detto no al Borussia Dortmund. L’attaccante del Napoli era stato contattato dai dirigenti del club tedesco prima che gli stessi si mettessero in contatto con Aurelio De Laurentiis per avviare la trattativa. Mertens ha preso tempo, ma nelle ultime ore pare che abbia maturato la decisioni di restare a Napoli. Non è una novità che il giocatore non voglia andare via e che resterebbe volentieri fino al termine della carriera, considerato che è prossimo ai 33 anni.Ma col Napoli l’intesa è difficile da raggiungere. In effetti, De Laurentiis gli ha offerto un rinnovo di due anni alle stesse cifre attuali, ovvero a 4 milioni di euro a stagione. Un accordo che sarebbe anche andato bene, ma Mertens ha posto una condizione: vuole che il club riacquisti il suo cartellino e, dunque, che gli riconosca qualche altro milione di euro. Una richiesta che De Laurentiis non ha voluto nemmeno ascoltare: se il giocatore vuole restare, avverrà soltanto alle sue condizioni. Prendere o lasciare. Per il rinnovo dell’attaccante belga potrebbe spingere anche Rino Gattuso che lo considera funzionale al suo progetto tecnico. Stessa cosa potrebbe fare l’allenatore per José Callejon. Ma su queste cose il presidente è sempre stato deciso, non ha mai voluto cedere a queste forzature. Mertens e Callejon hanno iniziato quest’anno la loro sesta stagione col Napoli. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno ed è improbabile che vengano rinnovati alle loro condizioni.