Dries Mertens ha sempre Napoli e il Napoli nel cuore, nonostante la sua esperienza in Turchia con il Galatasaray proceda in maniera soddisfacente e gli abbia consentito di partecipare al Mondiale. “Ciro” si sente napoletano e in un’intervista ha raccontato la mancanza verso la città che lo ha adottato come un figlio e che lo ha visto spendere i suoi migliori anni della sua carriera.

“Sto bene qui anche se Napoli mi manca – dice Mertens – “la squadra poi sta giocando in maniera spetacolare anche grazie a colpi di mercato straordinari. Io non ho rimpianti, anche se rischio di perdermi il più bello: mi sono goduto Napoli nove anni, questo basta”.

Il belga ha poi parlato della sua tribolata estate tra la tentazione di rimanere in Serie A e vicino casa, con la Salernitana che ha provato davvero a convincerlo: “Con la Salernitana ci sono stati contatti perché il presidente Iervolino ci ha provato sapendo che avrei voluto tenere casa a Napoli. Io però avevo un grosso problema, cioè indossare un’altra maglia di Serie A al di fuori di quella azzurra, sarebbe stato troppo strano”

Al netto dell’addio dopo nove anni, Mertens ha tenuto a precisare che non c’è stato nessun attrito con il presidente De Laurentis: “Ogni tanto ci sentiamo telefonicamente e so che si informa sempre su come sto qui in Turchia”

L’unico rimpianto di Mertens? La sconfitta del Napoli contro il Milan nella scorsa stagione

Un piccolo rimpianto del belga è la scorsa stagione, dove il Napoli sembra aver preso l’abbrivio giusto, con un punto di svolta che ha poi “rovinato” la corsa allo Scudetto. Il Napoli di adesso sembra invece inarrestabile: “Vedere il Napoli a +8 dalla seconda non può che rendermi felice. L’anno scorso avevamo la giusta mentalità e ci siamo andati vicini: ancora ripenso a quella partita persa in casa contro il Milan, perché sono convinto che se avessimo vinto noi sarebbe cambiato tutto”

