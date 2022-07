Mertens “Meritiamo un lieto fine”. L’appello a DeLa

Il calciatore o ex calciatore del Napoli, Dries Mertens, dal 30 giugno 2022 è ufficialmente svincolato dagli obblighi contrattuali con il club del Patron Aurelio De Laurentiis.

Il folletto belga ad oggi non si sa se rinnoverà con il Napoli, se firmerà degli accordi con un’altra squadra oppure se appenderà gli scarpini al chiodo.

L’intenzione di Mertens è quella di rimanere nel club della città del Vesuvio, a costo anche di abbassarsi nettamente l’ingaggio. Tuttavia al momento non sono ancora arrivate delle notizie da parte del Presidente Aurelio De Lurentiis in merito alla volontà di rinnovare o meno il contratto a Mertens.

Intanto il web si sta scatenando. I tifosi stanno chiedendo a gran voce di rinnovare il contratto a colui il quale, è riuscito a battere il record 148 goal in maglia azzurra.

Su ogni piattaforma social infatti, in ogni post riferito al Napoli, i tifosi stanno chiedendo il lieto fine che Mertens merita.

Ed è stato proprio in un posto del profilo URONECHANNEL_OFFICIAL ad aver pubblicato una foto del folletto belga con su scritto “Meritiamo un lieto fine” e come didascalia “PER ME, PER TUTTI I TIFOSI MAI FINIRÀ. SEI LA STORIA DEL NAPOLI, SEI LA STORIA DI QUESTA CITTÀ. SPERO ANCORA IN UN LIETO FINE 💪🏻💙” .

Immediato è stato il Like del profilo Instagram di Dries Mertens, come conferma del sentiment popolare. La speranza è quella che il belga e il Patron azzurro possano trovare presto un accordo che soddisfi anche i tifosi azzurri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati