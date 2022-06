Mertens: lo strano caso dei 4 milioni. Le ipotesi…

E’ di poche ore fa la notizia in merito alla richiesta, da parte del 14 del Napoli Dries Mertens, di rinnovare il contratto con un biennale di 4 milioni netti a stagione.

Una notizia che dapprima ha gelato i tifosi azzurri, molti dei quali non credono all’annuncio.

Nelle giornate passate si è parlato di un avvicinamento della Lazio di Lotito al folletto belga, il quale però non sembrerebbe voglia avere a che fare con gli aquilotti di Sarri.

Inoltre bisogna ricordare che, durante l’ultima conferenza stampa di DeLa e Spalletti, il Presidente Azzurro ha dichiarato che ci sono delle ‘presenze ingombranti’ all’interno della squadra. Un chiaro riferimento a Dries Mertens, il quale sentendo queste parole di certo non sarà stato entusiasta.

In particolar modo perché opportuno sottolineare che la presenza ingombrante non da certo noia al Presidente, che al contrario ha un buon rapporto con “Ciro” Mertens, bensì disturba il tecnico Luciano Spalletti.

Dunque è possibile immaginare che queste affermazioni le abbia rese pubbliche per non creare degli attriti con Spalletti.

Due sono le ipotesi in merito alla vicenda

Dall’unione di queste situazioni si possono formulare due ipotesi. La prima è che Mertens abbia volutamente puntato a cifre “improponibili” a DeLa, affinché questi possa formulare una proposta degna del folletto belga.

La seconda ipotesi è che, sebbene ADL abbia più volte rimandato il discorso “Rinnovo Mertens”, in realtà già era a conoscenza delle volontà dell’attaccante. Ciò che ha fatto pensare a questa ipotesi è stata la mancata risposta pubblica di DeLa, un atteggiamento che non è da lui, e questo potrebbe significare che in realtà in casa Napoli già sono stabiliti gli accordi per prossimo futuro.

I tifosi su Twitter

Intanto su Twitter i tifosi stanno sostenendo Mertens. Molti sono stati i tweet di sgomento e di incredulità. Molti utenti infatti, dopo le infinite notizie di calciomercato, non credono più alla stampa nazionale, forse complice anche il forte legame ai calciatori.

Sinceramente non credo minimamente a ciò che scrive #IlMattino riguardo la richiesta di 4 mln per 2 anni di #Mertens ! — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) June 6, 2022

Se conoscessimo realmente le cifre di domanda e offerta per @dries_mertens14 potremmo anche pensare di esprimere un’opinione

Che ovviamente sarà sempre pro Dries e in favore di quello che lui ritiene giusto fare

Il bomber principe della storia del Calcio Napoli — Torrenapoli (@Torrenapoli1) June 6, 2022

Vista la poottanata dei 4 milioni chiesti da Procuratori inesistenti, il #Napoli percula il nuovo direttore de Il Mattino



Non è difficile



Tutto in linea con lo sputtanamento di #Spalletti



Tutto chiarissimo



Tranne

Per gli odiatori e per i

navigatori verso bari#Mertens — Figlio di LOBOTKA già Lavato (@levrierog) June 6, 2022

