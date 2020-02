Mertens e quei pranzi capitolini dal sapore di Roma

Il contratto scadrà il 30 giugno, alla domanda di un tifoso il belga ha sorriso..se ne parla in questo articolo pubblicato su IL Corriere dello Sport.it La suggestione Mertens diventa un intrigo, o quanto meno una pista di mercato percorribile. Una cosa è certa: al belga piace Roma al punto da andarci due volte (nei giorni di riposo concessi da Gattuso) negli ultimi 8 giorni. Come riportato sul Corriere dello Sport di ieri, martedì 4 febbraio l’attaccante è stato visto in città insieme a due uomini. Curiosamente, si trovava a pochi chilometri dal luogo dove, nel frattempo, andava in scena l’incontro tra gli emissari di Friedkin e quelli della proprietà uscente della Roma, con il direttore sportivo Petrachi nei paraggi.Mertens ha visitato la Città Eterna anche il 28 gennaio, in quel caso con la moglie Katrin. Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, “La Buca di Ripetta”, in una traversa di via del Corso. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma; lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Non ha smentito ed è un piccolo segnale. Secondo le ricostruzioni, nel primo dei due viaggi il calciatore ha trascorso la notte in centro, per poi tornare a Castel Volturno di mercoledì mattina. Il locale dista 350 metri dallo studio Tonucci, l’uffi cio che rappresenta legalmente l’As Roma e dove in passato sono state chiuse diverse trattative. Va segnalato che a pochi chilometri c’è anche la sede della Filmauro, luogo nel quale De Laurentiis spesso convoca i suoi.