“Mertens e Piatek nella lista dell’Atletico Madrid se sfuma Cavani”

L’Atletico fa spese in Italia nel mercato di Gennaio?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it – Nella lista degli attaccanti che l’Atletico Madrid sta seguendo per il mercato invernale ci sono anche Dries Mertens e Krzysztof Piatek come alternative a Edinson Cavani. Come riporta “As”, infatti, i Colchoneros si stanno tutelando nel caso in cui la trattativa con il Psg per portare l’uruguaiano, in scadenza di contratto, alla corte di Simeone non andasse a buon fine. E’ acclamato come l’Atletico sia alla ricerca di un centravanti per il mercato di gennaio e ha messo gli occhi sul Matador che vestirebbe volentieri la casacca rojiblanca. Se non si dovesse, però, trovare una soluzione per ingaggiare Cavani, ecco che l’Atletico sta seguendo con attenione altri profili come alternativa: nella lista figura l’attaccante belga del Napoli, anche lui in scadenza con il club di De Laurentiis, che il club spagnolo aveva seguito anche in estate quando era alla ricerca di un sostituto dopo la partenza di Griezmann direzione Barcellona. Tra i cinque nomi della lista, racconta ancora “As”, si legge anche quello di Piatek, attaccante in uscita dal Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e che potrebbe fare a caso dell’Atletico. Un’altra vecchia conoscenza della Serie A, sempre sponda rossonero, è Patrick Cutrone, relegato in panchina al Wolverhampton e che può essere visto come un acquisto di prospettiva. Anche Paco Alcacer, chiuso dall’arrivo di Haaland al Borussia Dortmund, interessa ai Colchoneros che non smettono di seguire pure l’attaccante del Beijing Gouan Bakambu che sembra desideroso di tornare in Spagna anche se in Cina guadagna tanto.