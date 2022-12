Merita l’Inghilterra, vince la Francia

Si completa la griglia delle semifinali. Lo scontro tra le due più grandi potenze europee non dà lo spettacolo tecnico che ti aspetti ma non lesina emozioni. Merita l’Inghilterra, passa la Francia. L’Inghilterra gioca una migliore gara ma passa la Francia. La squadra di Southgate dopo l’Europeo, perso in finale con l’Italia, lascia il Qatar ed il mondiale. Probabilmente anche il selezionatore lascerà. Non la solita Francia, di certo non quella vista con la Polonia di Zielinski e Lewandowski.

Mbappe’ non incide. Non è in una delle sue migliori serate, non lo è la Francia.

Kane sbaglia il rigore del pareggio, lo manda alle stelle e la nazionale di sua maestà Carlo, torna a casa. Decisivo ancora una volta il milanista Giroud, ancor più record man dei transalpini.

Così la Francia andrà ad affrontare il Marocco che ha battuto il Portogallo di Cr7. Sfida tra “cugini”. A questo punto i valori sono emersi tutti ma anche i colpi di scena. Fuori Ronaldo e Nejmar jr. restano in gara Messi e Mbappe’ con quel Modric di cui troppo spesso ci si dimentica.

Argentina – Croazia e Francia – Marocco. Una di queste 4 nazioni sarà campione del mondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati