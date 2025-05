Meret: Adesso non dobbiamo mollare di un centimetro.

Il portiere del Napoli ha rilasciato una lunga intervista, per Cronache di Napoli, parlando subito dell’obiettivo principale, ad un passo:

“A Lecce abbiamo ottenuto tre punti importanti. Adesso vogliamo ottenere la soddisfazione più grande. Stiamo lottando per un grande obiettivo, siamo vicini, ci crediamo. Però adesso non dobbiamo mollare di un centimetro, basta poco per compromettere tutto”

Le prossime partite, contro Genoa, Parma e Cagliari, sembrano ampiamente alla portata degli azzurri, ma l’estremo difensore, non si fida:

“Dobbiamo essere consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà niente. Tutti proveranno a toglierci punti, inoltre credo che Parma e Cagliari saranno ancora in lotta per la salvezza, quando le affronteremo. Il Genoa verrà al Maradona con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, potranno giocare con molta serenità”

Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa, un fattore che sta facendo la differenza. Meret svela i segreti:

“La cura dei dettagli e la voglia feroce di ogni giocatore, di evitare di prendere gol. I nostri numeri non sono solo merito dei difensori, ma è l’impegno di tutti che ci permette di avere questi risultati. Inoltre Conte sa preparare alla grande le partite, ci mostra immagini tutti i giorni, per capire come dobbiamo muoverci in campo, per neutralizzare gli avversari”

Le parate del portiere friulano, spesso sono risultate decisive. Ne ricorda due in particolare:

“Secondo me gli interventi che hanno avuto un peso specifico, nell’economia del campionato, sono stati quelli su Yildiz nel successo interno, contro la Juventus. Poi il rigore parato su Gimenez, due parate in momenti chiave della stagione. Se i bianconeri fossero passati in vantaggio, o se il Milan avesse accorciato subito le distanze, avremmo rischiato di non vincere”

Infine una promessa, verso un traguardo che sembrava impossibile:

“Si è vero, nemmeno con Spalletti ad inizio anno eravamo i favoriti. Se arriverà questo sarà uno scudetto sofferto stiamo lottando punto a punto, speriamo di arrivare primi al traguardo, per assaporare di nuovo, sensazioni indimenticabili. La ricetta giusta prevede lavoro e concentrazione, anche perché come dice Conte, in tanti partono per vincere, ma ci riesce solo una”

Solo una squadra arriverà a scrivere la storia, come il tecnico salentino docet.