Meret-Napoli 2027. Ma Spalletti lo sa…

Meret si, no, forse, magari, vabbè facciamo si. Secondo le ultime indiscrezioni Sky, Alex Meret da Udine si lega al Napoli fino al 2027.



Ma Spalletti lo sa?

Non era stato proprio Luciano a dire di puntare dritto su Ospina e ribadire che Meret fosse un “secondo”?

La SSC Napoli è amante del genere giallo. Si gioca ai depistaggi. Società che contraddice l’allenatore ed allenatore che per il momento nicchia.

Avanziamo qualche riflessione e qualche ipotesi. A bocce ferme non possiamo fare altro. Rinnovare il contratto di Meret dopo averlo “scaricato” ha un senso puramente pratico o la ssc Napoli si è ricreduta?

Meret è o non è il portiere del Napoli in Champions ed in campionato? Nista, il preparatore dei portieri del Napoli, in una recentissima intervista rilasciata al nostro collega , aveva tessuto le lodi di Alex. È stato ascoltato? E tutte le parole dette a convincere i tifosi che Meret fosse un buon portiere nei pali ma non completo per il gioco internazionale detto “dal basso”? Siamo sinceramente confusi.



Ci perdiamo nel limbo di supposizioni ed alzate di sopracciglia.



Meret si lega al Napoli ma non è detto sia il portiere del Napoli, qualcuno ci ha fatto riflettere. Meret rinnova ma non basta. Meret a meno che qualcosa di anomalo sia accaduto è stato sacrificato praticamente sempre ad Ospina anche quando il Colombiano era praticamente da pochi minuti sceso da un volo intercontinentale.



Meret come il friulano per eccellenza, primo grande portiere della storia italiana, signor Dino Zoff, è un riservato. Taciturno. Serio, modesto e di pochissime parole. Praticamente nessuna.

Ci chiediamo cosa avrà pensato nel rinnovare l’impegno col Napoli. Cosa avrà pensato sapendo di rimettersi agli ordini di Spalletti che nemmeno tanto velatamente ha dichiarato la sua preferenza per un portiere che usi i piedi non solo per i rilanci da fondo campo.



Qui si gioca a mischiar le carte più che si può. De Laurentis sul tavolo verde deve essere un grande. Come confonde lui i compagni di tavolo pochi altri possono. Ci perdonerà l’ironia il Presidente.

Ci auguriamo che la news di Sky sia giunta a Luciano da Certaldo.



Caro mister il presidente ha scelto Meret, l’hanno avvisata?



Nel caso, in mancanza di comunicazione da Castel Volturno, lo può leggere su per sempre Napoli.

