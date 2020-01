Meret, il periodo no continua

Il portiere del Napoli, protagonista in negativo contro l’Inter, potrebbe saltare l’ultima partita del girone di andata.E quanto si ,legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Il Napoli ha perso contro l’Inter la seconda partita consecutiva in casa nella gestione Gattuso. Dopo il ko contro il Parma, anche la gara contro i nerazzurri è stata condizionata dagli errori del reparto difensivo, che comunque non dovrebbe subire ritocchi durante il mercato di gennaio.Anzi, nell’ultima di andata all’Olimpico contro la Lazio il tecnico degli azzurri sembra destinato a confermare la linea difensiva dell’ultima partita, complice l’emergenza infortuni che non si arresta.L’unica novità sembra profilarsi in porta, dove David Ospina potrebbe prendere il posto di Alex Meret: l’ex Spal non è al meglio della condizione ed è stato tra i peggiori contro l’Inter. Gattuso inoltre sembra voler dare una chance al colombiano che meglio si adatta al gioco dell’ex allenatore del Milan essendo più abile con i piedi rispetto al compagno.