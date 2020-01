Mercato, partenza sprint nel 2020: ecco tutti gli obiettivi

si parte…torna il calciomercato…tutte le squadre allo start….Se en legge in questo articolo pubblicato il Corriere dello Sport.it Il mercato invernale sta per iniziare e i club di serie A sono pronti a iniziare il 2020 alla grande. L’Inter sogna la scudetto, e per questo la dirigenza, che crede nel tricolore, cercherà in ogni modo di accontentare Antonio Conte. Si lavora soprattutto in entrata per arrivare a Vidal e Marcos Alonso (ma il Chelsea chiede troppo, quindi c’è anche la pista Acuna dello Sporting Lisbona). Conte vorrebbe anche un centravanti di scorta, e i nomi sono sempre quelli di Llorente e Giroud.