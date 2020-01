Mercato: Napoli su Lobotka, Perin e Destro al Genoa

Mercato in”fermento”nella serie A!!!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it …Eriksen fra Inter o PSG. Roma punta su Petagna come vice-Dzeko…

L’affare IBRAHIMOVIC si chiude nel giorno in cui il calciomercato invernale alza il sipario. Il Milan riabbraccia lo svedese e la sua voglia d’Europa riprendono quota come per miracolo; tuttavia le altre squadre non restano a guardare. Un esempio? Il Genoa. La società di Enrico Preziosi chiude due affari e mezzo, riportando in rossoblu il portiere PERIN (in prestito dalla Juve), quasi l’attaccante DESTRO (manca solo l’ufficialità, il giocatore ha già superato le visite mediche) e BEHRAMI, che torna così in Italia dopo l’esperienza nelle file del Sion.Il Napoli, perso l’uruguagio TORREIRA – per la ferma opposizione di ARTETA, allenatore dell’Arsenal – sta per chiudere con l’agente di Stanislav LOBOTKA, centrocampista slovacco del Celta Vigo, il cui profilo fa al caso del club partenopeo. E’ di 3 milioni la differenza fra la domanda e l’offerta. In uscita GHOULAM, che dovrebbe essere sostituito da Leonardo KOUTRIS dell’Olympiakos.Dejan KULUSEVSKI è della Juventus, tuttavia il ‘gioiello’ dell’Atalanta rimarrà fino al termine della stagione nel Parma. In casa bianconera tiene banco anche il futuro di RUGANI, che è strettamente connesso alle condizioni di CHIELLINI, quando il difensore toscano tornerà dopo l’infortunio al ginocchio.Il Brescia punta su BENASSI della Fiorentina o LARSSON, svedese dell’Orebro, per rinforzare il centrocampo e puntare dritto alla salvezza.La Roma è in cerca di un attaccante di riserva, dopo il flop – sotto certi aspetti annunciato – di KALINIC: l’idea è di portare PETAGNA della Spal nella Capitale. La trattativa è a buon punto e il giocatore stesso, ex Atalanta, non ha fatto mistero di gradire la destinazione romana.E l’Inter? Si parla di un paio di rinforzi per Antonio Conte, che pensa sempre a VIDAL del Barcellona. Per la fascia sinistra c’è un ballottaggio fra due esterni del Chelsea, EMERSON PALMIERI e MARCOS ALONSO, entrambi con un passato nel campionato italiano. Lo scambio fra LLORENTE del Napoli e POLITANO è sempre più di un’opportunità. Oltre a VIDAL, ma anche se dovesse arrivare il cileno, l’obiettivo è di arrivare a Christian ERIKSEN del Tottenham: si parla di un ingaggio alla… Conte da più di 10 milioni a stagione oltre ai bonus. Il club nerazzurro così sfrutterebbe i benefici fiscali del decreto crescita, per cercare di battere la concorrenza di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United. Mancherebbe solo il sì del giocatore.