Mercato Napoli, spunta un nome a sorpresa per l’attacco

Il Napoli prepara il cosiddetto “Piano B” per rinforzare l’attacco nel mercato invernale: la trattativa con l’Inter per portare in Campania Matteo Politano in cambio di Fernando Llorente è ancora in fase di stallo, e stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ la società partenopea ha iniziato a sondare il terreno per riportare Yannick Ferreira Carrasco in Europa, dopo quasi due anni trascorsi nel campionato cinese.

Il belga, classe 1993, è dal febbraio 2018 in forza al Dalian Yifang, ma il livello modesto del campionato cinese lo avrebbe convinto a rimettersi in gioco nel Vecchio Continente, anche per evitare sorprese in vista delle convocazioni del ct Roberto Martinez a Euro 2020.

Prima di trasferirsi in Cina, Carrasco aveva giocato tre stagioni nel Monaco e due e mezza nell’Atletico Madrid, sfiorando la vittoria nella Champions League nel 2016 in una finale che lo vide anche a segno nei tempi regolamentari contro il Real Madrid, poi vittorioso ai rigori.

Per il Napoli l’innesto di Carrasco sarebbe un colpo anche in prospettiva, visto che il giocatore può giocare sia come esterno d’attacco sia come seconda punta, un ruolo simile a quello di Mertens, che quasi sicuramente lascerà a fine stagione il club partenopeo.

Nel frattempo, Giuntoli e il resto della dirigenza stanno lavorando non solo per rinforzare l’attacco, ma anche il centrocampo e la difesa: per quel che riguarda la linea mediana è in fase avanzata la trattativa con il Celta Vigo per lo slovacco Stanislav Lobotka, col Napoli che sta cercando di anticipare le big della Liga, mentre in difesa si fa il nome di un altro belga, Jan Vertonghen: il centrale non rinnoverà con il Tottenham e il club che sembrava più interessato a lui, l’Ajax, non è disposto a garantirgli lo stesso stipendio che percepisce in Inghilterra.

I tre rinforzi, qualora dovessero arrivare, garantirebbero al tecnico Rino Gattuso esperienza, fisicità, velocità e soprattutto quella profondità che è mancata terribilmente al Napoli nella tormentata prima parte di stagione.