Mercato Napoli : “Si tenta il colpo per un calciatore del Verona, Giuntoli ci prova”

Il Napoli è una delle squadre più attive per quanto riguarda le trattative di calciomercato. Dopo la notizia dell’ufficialità del riscatto di Frank Zambo Anguissa, e gli acquisti di Kwaratskhelia e Olivera, i partenopei starebbero monitorando la situazione di Barak.

Secondo quanto riportato dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, la dirigenza campana avrebbe formulato un’offerta al Verona per il trequartista ceco. La cifra richiesta dai veneti si aggirerebbe attorno ai ,20 milioni, ma la volontà del giocatore di giocare la Champions League potrebbe far abbassare le pretese della squadra del presidente Maurizio Setti.

Ecco Antonin Barak, sara’ il nuovo Fabian?…

Antonín Barák (Příbram, 3 dicembre 1994) 27 enne, è un calciatore ceco, centrocampista del Verona e della nazionale ceca. Alto 1, 90 cm e pesa 86 kg, in questa stagione, disputata tra le fila del gialloblu ha collezionato 29 presenze e siglando 11 reti.

Il grande dinamismo la più apprezzata caratteristica, che vanta anche 20 partite nella Nazionale del suo Paese, nel corso delle quali ha messo a segno 6 reti di pregevole fattura. Con molta probabilita’ prendera’ lui l’eredita del probabile partente Fabian Ruiz

il ragazzo ha mostrato le sue indubbie qualità da trequartista, anche se atipico, ricorda il primo Draxler dei tempi del Wolfsburg. Barak e un giocatore perfetto per il calcio italiano, perché dal punto di vista fisico non ha patito per nulla l’impatto con i difensori della Serie A, rudi e arcigni come pochi al mondo.

Antonin Barak puo’ giocare nel 4-3-3 come mezzala destra, mentre nel 4-4-2 invece può giocare come centrale sinistro, garantendo corsa e qualità in abbondanza, senza mai sacrificare la fase difensiva.

Ora bisognera’ solo attendere i prossimi giorni,per capire se il calciatore Ceco vestira’ la maglia azzurra per il prossimo campionato. Nel frattempo il calciomercato, in casa azzurra, e piu’ che cominciato.

