Mercato Napoli, si lavora ad uno scambio con l’Inter

I partenopei vogliono puntellare il reparto offensivo,e si prova lo scambio Llorente-Politano.E quanto emerge in questomarticolo pubblicato su Virgilio.it In questa finestra di mercato il Napoli si sta muovendo per rimediare alla posizione in classifica. Per rinforzare l’attacco l’aiuto potrebbe arrivare dall’Inter.Stando a quanto riferisce Tuttosport, il club partenopeo avrebbe preso contatti con i nerazzurri per capire le possibilità di uno scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano, entrambi ai margini dei progetti dei rispettivi allenatori. L’ex esterno del Sassuolo non si è adattato al 3-5-2 disegnato da Antonio Conte per la squadra e nelle scorse settimane è stato sondato anche dalla Fiorentina.Qualora l’affare non dovesse andare in porto, Aurelio De Laurentiis avrebbe già dato mandato a Giuntoli di lavorare per portare all’ombra del Vesuvio Yannick Ferreira Carrasco, che tornerebbe in Europa dopo quasi due anni trascorsi nel campionato cinese.Il belga, classe 1993, è dal febbraio 2018 in forza al Dalian Yifang, ma il livello modesto del campionato cinese lo avrebbe convinto a rimettersi in gioco nel Vecchio Continente, anche per evitare sorprese in vista delle convocazioni del ct Roberto Martinez a Euro 2020. Prima di trasferirsi in Cina, Carrasco aveva giocato tre stagioni nel Monaco e due e mezza nell’Atletico Madrid, sfiorando la vittoria nella Champions League nel 2016 in una finale che lo vide anche a segno nei tempi regolamentari contro il Real Madrid, poi vittorioso ai rigori.Per quanto riguarda la difesa, invece, il nome caldo è quello di Jan Vertonghen: il centrale non rinnoverà con il Tottenham e il club che sembrava più interessato a lui, l’Ajax, non è disposto a garantirgli lo stesso stipendio che percepisce in Inghilterra. Per la mediana è a un passo dal vestire la maglia del Napoli Stanislav Lobotka: tra la domanda del Celta Vigo e l’offerta di De Laurentiis ballano appena due milioni di euro, l’affare dovrebbe concretizzarsi a breve.