Mercato Napoli: rivoluzione a centrocampo, arrivano in due

Per risollevare una stagione fino ad ora decisamente deludente, Gennaro Gattuso ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis almeno due innesti a centrocampo. In un primo momento sembrava essere Torreira l’uomo giusto ma l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal ha convinto l’ex Samp a restare.Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, gli uomini di mercato del Napoli avrebbero virato su Danilo Pereira e Stanislav Lobotka. Il primo conosce già la serie A per aver vestito la maglia del Parma nel 2012 ed ora è il capitano del Porto. Ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma che potrebbe essere evitata in caso di dichiarata volontà del giocatore di cambiare aria.Il centrocampista originario della Guinea ha accumulato, in questa stagione, 21 presenze fra Primeira Liga, coppa del Portogallo, preliminari di Champions League e fase a gironi di Europa League. Il suo fisico e le sue doti di incontrista ne fanno il candidato preferito del nuovo allenatore del Napoli.Lobotka è un nome già circolato dalle parte di Giuntoli, che l’ha cercato anche in estate. La sua clausola è di 50 milioni di euro ma il Celta Vigo sembra disposto ad accettare anche un prestito oneroso da cinque milioni e il riscatto obbligatorio da venti o venticinque.La necessità di intervenire a centrocampo è dettata anche dal mancato rinnovo di Fabian Ruiz: il giocatore potrebbe partire a giungo o, per la giusta offerta, anche a gennaio. Sulle tracce del calciatore spagnolo, infatti, c’è il Real Madrid, che sta studiando una soluzione per accelerare la trattativa. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ nelle ultime ore l’affare è fattibile, ma come spesso accade la distanza fra domanda e offerta è ancora ampia.Gattuso continuerà anche a dialogare con De Laurentiis per quanto riguarda Mertens e Callejon: l’ex timoniere del Milan vuole tenerli a tutti i costi mentre il presidente vorrebbe cederli anche in virtù della ribellione dopo la gara di Champions League contro il Salisbirgo. Sull’attaccante belga c’è da tempo l’Inter ma anche la Juventus e alcuni club inglesi hanno sondato il terreno. Diverso il discorso per lo spagnolo che sembra destinato all’approdo in Cina.