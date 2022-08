Mercato Napoli: Ndombele ci siamo! Ecco la situazione

Sono giorni frenetici a Castel Volturno. Se il campionato del Napoli infatti è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria ottenuta contro il Verona, sul calciomercato c’è ancora molto da fare.

Per completare la rosa di Spalletti infatti mancano almeno un attaccante e un centrocampista di qualità (visto il probabile addio di Fabian Ruiz). Obiettivi su cui il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo per cercare di accontentare il tecnico toscano il più rapidamente possibile.

Per la mediana il nome giusto individuato dagli azzurri è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese di proprietà del Tottenham che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Lione.

Il Napoli sta per effettuare un importante colpo per il proprio centrocampo. L’operazione che dovrebbe portare Tanguy Ndombele a giocare in Serie A durante la stagione 2022/23 sembra essere vicina alla fumata bianca.

Il francese infatti è considerato un esubero dal Tottenham che, dopo averlo mandato in prestito al Lione, è alla ricerca (quasi) disperata di un club pronto ad accollarsi lo stipendio del venticinquenne. In questo senso il Napoli sembra essere la squadra giusta e, nelle prossime ore, la trattativa dovrebbe subire un’accelerata decisiva.

Cifre e dettagli per l’arrivo di Ndombele

Il classe ’96 si trasferirà nel club di De Laurentiis con la formula del prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30. A sbloccare la trattativa è stato inoltre l’impegno degli inglesi a pagare almeno il 70% dell’oneroso ingaggio del centrocampista per quanto riguarda l’anno di prestito.

Secondo il Daily Mail, “avrebbe già comunicato ai propri compagni di squadra agli Spurs la sua decisione di aggregarsi alla corte di Luciano Spalletti“.

Il calciatore è atteso in città nelle prossime ore per svolgere le classiche visite mediche di rito. L’arrivo di Ndombele alza notevolmente il livello del centrocampo di Spalletti tanto che Giuntoli ha ceduto accettando i 30 milioni per il riscatto. Ora Giuntoli potrà concentrarsi sugli ultimi colpi, ovvero quelli relativi agli arrivi di Keylor Navas e Raspadori.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati