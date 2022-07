Mercato Napoli, Ecco il prossimo colpo…

Il Mercato del Napoli e’ sempre vivo e pieno di cambiamenti di rotta repentini, si e passati da Deulofeu, a Simeone, che sembravano gia’ a Castel di Sangro, ora e’ la volta di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, e campione d’Europa con la Nazionale nel 2021.

E una prima punta brevilinea, che si adatta anche come seconda punta, buona la sua tecnica e come uomo assist, e sa far gol. Bravo anche nel attaccare la profondita’, e viene spesso incontro al pallone per “cucire” il gioco sulla trequarti. Buona la visione di gioco. E ambidestro, ed il suo non essere troppo alto, gli consente piu’ rapidita’ nei movimenti.

E chiaro, e questo e’ un mio personalissimo parere, sarebbe l’ennesima scommessa del patron, che per carita’, il ragazzo potrebbe davvero esplodere, ma ricordiamo che bisogna essere competitivi su tre fronti, e non sappiamo quanto pronto a pressioni della piazza che giustamente vorrebbe non solo partecipare, ma anche provare a vincere.

La richiesta del Sassuolo, che dopo Scammacca passato al West Ham, si priverebbe di un altro attaccante, e’ di 30 milioni, classe 2000, un anno di Serie A continuo con 36 presenze e 10 gol con la formazione neroverde di Dionisi, oltre che Nazionale del nuovo corso di Mancini.

Insomma, oggi sembra il turno di Raspadori, ma ancora non e chiaro, nel mercato del Napoli, chi davvero dovrebbe essere la spalla piu’ vicina a Victor Osimhen, anche se mi verrebbe da dire,la presenza della punta del Sassuolo non “cozzerebbe” poi gli equilibri tattici della squadra? Sarebbe davvero bello poterlo chiedere al tecnico di Certaldo

