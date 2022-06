Mercato Napoli: Doppio Colpo In Arrivo!

Il Mercato del Napoli, che sta vivendo una fase di stallo in uscita, fa registrare dei sussulti davvero interessanti in entrata, addirittura una doppia scossa potrebbe giungere alle falde del Vesuvio da un momento all’ altro.

Fisicita’ e Buona visione di gioco Questo e Leo Ostigard

Leo Ostigard, nato ad Andalsnens(Norvegia) il 28 novembre 1999, difensore centrale, sara’ acquistato dal Brighton per circa.4 milioni di euro, forte fisicamente, abile in marcatura oltre che nei duelli sia corpo a corpo che aerei. Bravo a impostare il gioco dalle retrovie, pecca invece in velocità. Si distingue anche per la personalità con cui scende in campo. Sara il 4° difensore del Napoli e prende il posto di Tuanzebe. Ricordiamo che il Norvegese ha giocato da Gennaio 2022 nel Genoa, poi retrocesso, ed ha collezionato 15 presenze

L’esterno sinistro dal dribbling facile questo e Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu, nato a Riudaneres il 13 Maggio 1994, e un’ ala o attaccante dell’Udinese .Arrivera’ a titolo definitivo, al costo di 18 milioni di Euro. Gioca principalmente come attaccante esterno sinistro, ma può agire anche sulla fascia opposta. Dotato di buona tecnica e molto abile nel dribbling. Quest’anno nell’ Udinese ha collezionato 34 presenze ed ha siglato 13 gol. Il caòlciatore si e’ detto entusiasta di Napoli, come ha sottolineato anche sui social rispondendo hai tifosi che gli chiedevano quando sarebbe giunto a Napoli…“Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top”…Spalletti sara’ accontentato

