Mercato Napoli, De Laurentiis ha fiutato il colpo e sfida Juventus e Inter!

ADL mette gliocchi su Chong del Manchester United…ma ci sono anche Juventus ed Inter!E quanto si legge in questo articolo pubblicatosu tuttosport.it Il Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, che conferma l‘esclusiva di AreaNapoli.it, ha messo nel mirino Tahith Chong, centrocampista del Manchester United. Il contratto di Chong scadrà il 30 giugno di quest’anno. In questo tour europeo, la Juventus ha avanzato sicuramente una delle offerte più interessanti per Chong, ma attenzione all’Inter di Beppe Marotta, che – come il suo allievo Paratici – coltiva sempre una grande attenzione nei confronti di occasioni di questo genere a parametro zero. Ecco perché sono arrivati a scontrarsi pure su questo nome.Attenzione anche al Napoli, perché anche gli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis hanno fiutato il profumo di un colpaccio e si sono mossi con l’agente di Chong. Ovvio che, in questa fase, il procuratore cerca di massimizzare l’operazione dal suo punto di vista e da quello del giocatore, tradotto: chi offre l’ingaggio più alto e le condizioni più favorevoli può aggiudicarsi il ragazzo. Alcuni tabloid inglesi sostengono che Chong preferirebbe la Juventus, dove gioca Cristiano Ronaldo e dove, a suo modo di vedere, avrebbe una visibilità internazionale maggiore, con la possibilità di giocare la Champions League ad altissimi livelli.