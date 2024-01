Mercato: Napoli Ci siamo! Ecco il colpo numero due!

Lazar Samardzic sara’ presto un calciatore del Napoli, affare in dirittura di arrivo. Dopo lunghissimi giorni di serrata trattativa, col club friulano prima e con l’agente del calciatore poi, la società partenopea ha trovato un accordo con entrambe le parti.

L’intesa tra il club azzurro e l’Udinese è stata trovata sulla base di 20 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus. Mancano gli ultimissimi dettagli sulla struttura dei bonus, tanto che De Laurentiis conta di chiudere l’operazione nelle prossime 24/48 ore.

Il centrocampista Serbo sarà il secondo colpo di mercato del Napoli, che si aggiunge al gia’ presentato Pasquale Mazzocchi quest’ultimo ha svolto ieri le visite mediche ed il suo primo allenamento in maglia azzurra, sara’ a disposizione di Wlalter Mazzarri gia a partire dalla gara di domenica prossima contro il Torino

Samardzic pronto a sbarcare per dare qualità in mediana ed essere un jolly prezioso per Mazzarri, in attesa che giunga alle pendici del Vesuvio anche il difensore centrale (Radu Dragusin) ed il vice Anguissa (Soumare’), appare chiaro ormai che l’ operazione rivoluzione sia gia’ cominciata (Andrebbe solo chiesto il perche’ non lo sia stato fatto a giugno scorso!)

In attesa che arrivi giugno pero, ora bisogna tornare a vincere a partire dalla gara di Domenica prossima contro il Torino di Juric in territorio granata, per poter riprendere la strada verso il 4°posto e riguadagnare fiducia e …Champions ora lontana! A te la linea Aurelio!

Napoli abbraccia Samardzic, lo conferma anche l’ esperto di mercato!

A riferire la notizia è il giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, che con queste parole ha confermato la chiusura della trattativa: “Accordo molto vicino tra Napoli e Udinese per Lazar Samardžić. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l’affare può sbloccarsi definitivamente nel weekend. Intesa totale sui diritti d’immagine”.

