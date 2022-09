Mercato Napoli al gong di chiusura

Poche ore al gong di chiusura del mercato, non ci saranno i botti finali, come si pensava. Le suggestioni Cristiano Ronaldo e Keylor Navas, per il Napoli resteranno tali, si è lavorato in queste ultime ore più su operazioni in uscita.

Adam Ounas ceduto a titolo definitivo,

torna in Francia, sponda Lille. Al Napoli 3 milioni di euro più 2 di bonus, più il 40% sulla futura rivendita. Termina così l’avventura dell’algerino in Campania, dopo cinque stagioni in azzurro, tra prestiti e presenze a Fuorigrotta, il suo talento potenziale non è mai esploso veramente.

Giuseppe Ambrosino

va in prestito al Como in serie B , dove troverà tra gli altri un certo Cesc Fabregas. Primo anno lontano dalla Primavera, per il procidano, gode della stima di Spalletti, ma con Osimhen e Simeone, gli spazi per lui sarebbero stati veramente pochi. Più opportuno fare un po’ di ossa nel campionato cadetto, dando la possibilità agli addetti ai lavori, di valutare le sue indiscusse potenzialità.

Si chiude la telenovela Keylor Navas, resterà al Paris Saint Germain, almeno fino al mercato invernale. Nonostante l’accordo trovato con il Napoli, non è stato trovato un accordo tra il portiere della nazionale del Costarica e il club parigino, tra l’altro voci francesi fanno trapelare che Galtier, non sia pienamente soddisfatto di Donnarumma. Per Navas dunque la possibilità anche di giocarsi un posto da titolare, come avvenne nella passata stagione.

Il calcio di rigore parato ieri, poi, ha spianato definitivamente la strada sulla conferma di Alex Meret, tra i pali della porta azzurra. Pronto per lui anche il contratto di rinnovo, 5 anni a 2 mln di euro a stagione, più la garanzia del ruolo da titolare.

Terminata anche la telenovela Cristiano Ronaldo, resterà al Manchester United, come confermato dal suo stesso allenatore Ten Hag, le ipotesi vagliate da Mendes non hanno mai pienamente convinto, il fuoriclasse portoghese.

Ancora qualche uscita dal settore Primavera: il centrocampista Luca Palmiero ceduto a titolo definitivo al Pescara, il terzino Filippo Costa dovrebbe accasarsi al Foggia, si cerca anche una cessione last minute per Karim Zedadka.

Arriva dal Milan l’attaccante Leonardo Rossi

, classe 2004, alto 180 cm, dotato di buona tecnica. Nello scorso campionato Primavera, ha collezionato 22 presenze e 4 reti , in queste prime tre partite ha trovato spazio solo per 12 minuti.

Nella squadra di Frustalupi si giocherà il posto con Antonio Pesce, nel ruolo di centravanti.

Con quest’ultimo acquisto per il settore giovanile il mercato del Napoli, può considerarsi definitivamente concluso, a poche ore dalla campanella di chiusura.

