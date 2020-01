Mercato Milan: apertura del Psg per Cavani

L’attaccante andrà in scadenza a giugno ma potrebbe trasferirsi già in questa sessione.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Virgilio.it Il Milan non si accontenta di Zlatan Ibrahimovic e continua a monitorare la situazione Cavani: l’attaccante andrà in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe salutare i compagni già in questa sessione. A confermare questa ipotesi ci hanno pensato Leonardo e Tuchel. Il tecnico ha infatti dichiarato: “Non so se sarà con noi a febbraio“.Il dirigente brasiliano, invece, ha svelato: “Speravamo che sarebbe rimasto con noi, ma ha chiesto di andarsene. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto una proposta dall’Atletico Madrid, ma non ci sembra commisurata al valore del giocatore”. Secondo L’Equipe i Colchoneros avrebbero offerto 10 milioni di euro ma la richiesta del Psg è di 30. Il Milan potrebbe tentare l’affondo inserendo nella trattativa Paquetà, che tanto piace ai francesi.A far spazio al Matador dovrebbe essere Piatek: il polacco non trova spazio con Ibrahimovic e quando è stato chiamato in causa non sempre ha fornito risposte positive. Sulle sue tracce c’è il Leicester che però ritiene troppo elevata la richiesta della dirigenza rossonera di 30 milioni di euro e vorrebbe averlo in prestito, soluzione che non convince Boban e giocatore stesso.Sempre sul fronte uscite dovrebbe salutare Kessie: l’ivoriano, sul mercato già dalla scorsa estate, è ben lontano dal calciatore roccioso ammirato all’Atalanta e ha mercato. Su di lui c’è da tempo il Wolverhampton, che ha fatto un’offerta anche a giugno ma ritenuta troppo bassa dalla dirigenza.In Inghilterra potrebbe approdare anche Lucas Biglia ma in estate: Pioli ha stima dell’ex Lazio ma le ottime prestazioni di Bennacer lo costringono alla panchina. Il suo contratto scadrà tra cinque mesi e non è mai stato intavolato alcun discorso sul rinnovo.