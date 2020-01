Mercato Inter, svolta per l’attacco: fumata bianca con il Napoli

Politano ha detto sì al club azzurro. Possibile l’arrivo di Llorente a Milano.

Arriva la svolta nella trattativa per la cessione di Matteo Politano al Napoli. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo dell’Inter ha accettato di trasferirsi in Campania ed è pronto a firmare un contratto quadriennale con il club partenopeo a circa 2 milioni di euro a stagione, più bonus.

Inter e Napoli nei giorni scorsi avevano già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni: dopo il sì del giocatore, nerazzurri e partenopei si vedranno di nuovo faccia a faccia per definire gli ultimi dettagli.

Sul tavolo potrebbe finire anche il centravanti del Napoli Fernando Llorente: è possibile, secondo la rosea, il prestito del giocatore alla corte di Antonio Conte.

Politano solo una settimana fa era praticamente a un passo dalla Roma nell’ambito dello scambio con Spinazzola: l’affare poi saltò perché i due club non erano riusciti a trovare un compromesso sull’obbligo di riscatto legato alle presenze.