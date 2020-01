Mercato, Inter scatenata: imminente un altro big, due cessioni in arrivo

Il club nerazzurro è il protagonista del mercato.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Inter protagonista del mercato invernale in serie A. Dopo aver messo a segno il colpo Eriksen, Beppe Marotta e Piero Ausilio si muovono velocemente per mettere a disposizione di Antonio Conte anche Olivier Giroud.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter è riuscita a trovare l’intesa con il Chelsea per l’attaccante francese, che ha già raggiunto da tempo un accordo con il club meneghino per un contratto fino al 30 giugno 2022. A fronte di una richiesta di 10 milioni di euro, il Biscione chiuderà a 7 milioni.

Sul fronte uscite, dopo la cessione ormai ufficializzata di Politano al Napoli, l’Inter si prepara a salutare altri due giocatori: Matias Vecino, sparito dai radar di Conte, andrà all’Everton. E’ in arrivo un’offerta da parte del club di Liverpool vicina ai 20 milioni di euro.

In partenza anche il portiere Ionnut Radu, che tornato dal prestito al Genoa verrà girato al Nizza per 18 mesi.