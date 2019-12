Mercato Inter, Mauro Icardi parla del suo futuro

Riecco Mauro Icardi,L’ex attaccante nerazzurro è sempre più innamorato del Psg.E quanto scfive questo articolo pubblicato su Virgilio.it Mauro Icardi non poteva partire meglio al Paris Saint Germain: l’attaccante argentino, che ha lasciato l’Inter in estate dopo uno scontro frontale con il club nerazzurro durato mesi, ha segnato 14 reti in 18 partite ed è già nella storia del club francese, di cui è ora il giocatore più veloce ad aver segnato 10 reti (scalzato Zlatan Ibrahimovic). Il futuro di Maurito, sempre in prestito dall’Inter, è ancora nebuloso ma il giocatore sembra sempre più innamorato dei suoi nuovi tifosi e della Torre Eiffel: “Sono orgoglioso di fare la storia di una squadra come il Psg. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un’opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti, in modo che abbiano l’opportunità di servire un giocatore libero”.”Abbiamo una squadra con molti giocatori di altissima qualità e spesso gestiamo il possesso della palla, quindi io cerco di avviare l’azione. Le squadre avversarie ci aspettano molto chiuse nella loro area, ecco perché aiuto i miei compagni di squadra il più possibile con o senza palla, creando spazi”.Sulle sue esperienze passate: “A Barcellona ho imparato molto sul lato tattico e tecnico. Perché la filosofia del gioco è molto forte. Tutto ciò mi ha aiutato in Italia ad adattare e comprendere il gioco, ha sviluppato la mia intelligenza di gioco sul campo“, sono le parole rilasciate al canale ufficiale della società parigina.Il messaggio ai giovani: “E’ molto difficile raggiungere un alto livello. Il consiglio che mi piace sempre dare ai bambini è quello lavorare e divertirsi giocando a calcio”. “Poi se un giorno avranno la possibilità di raggiungere un livello elevato, dovranno essere costanti, professionali e diventare giocatori e persone responsabili”.